Le clavan cuchillo en la cabeza durante riña familiar; muere camino al hospital

Panamá- La calle está caliente. Justo eso es lo que piensan los residentes de la Calle Sabana, ubicada en el sector de Ñajú, en el corregimiento de Chilibre, luego de que en una de las residencias del lugar se reportara un homicidio.

Todo parecía tranquilo en medio de la oscuridad de la madrugada del domingo, pero alrededor de las 2:10 a.m. la situación cambió tras una riña familiar que tuvo lugar dentro de una de las viviendas del barrio. Tras el episodio de violencia doméstica, Rafael Peralta Gómez (35 años) falleció camino al hospital.

Según testigos, Rafael terminó con un cuchillo clavado en la cabeza en medio de la riña. Lo ocurrido fue notificado a la Policía Nacional, y varias unidades se presentaron a la vivienda para trasladarlo a un centro médico cercano. No obstante, cuando la patrulla apenas iba por la vía principal de Ñajú, se toparon con la ambulancia.

La patrulla se detuvo para que los paramédicos le brindaran los primeros auxilios a Peralta; pero, aunque lo intentaron, alrededor de las 2:25 a.m. tuvieron que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Casi nueve horas después del crimen, en el mismo sector de Ñajú, fue aprehendido un hombre de 25 años que, según reportes ciudadanos, guarda relación con este crimen. El sujeto fue conducido a la Sala de Atención Ciudadana de Chilibre para luego ser puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana.



