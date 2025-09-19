Sucesos - 19/9/25 - 05:16 PM

Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Jonathan se encontraba junto a sus hermanos en el portal de su casa cuando varios sujetos llegaron al área y realizaron disparos. Ocurrió en el 2022.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Edwin Smith  de 23 años y Miguel Gómez, de 21 años, fueron condenados a 40 años de prisión por el asesinato de Jonathan Zuleta Mena (32), ocurrido el 8 de mayo de 2022 en la comunidad de Villa Luzmila, corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Esa madrugada, Jonathan se encontraba junto a sus hermanos en el portal de su casa cuando varios sujetos llegaron al área y realizaron disparos, que provocaron la muerte de Jonathan y heridas a sus hermanos.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentó pruebas que permitieron al Tribunal de Juicio declarar culpables a ambos acusados por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

Además de la pena principal, se impuso la prohibición del porte de armas por el mismo periodo. La investigación y presentación del caso estuvo a cargo de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

 

 

Te puede interesar

Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Septiembre 19, 2025
Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Septiembre 19, 2025
Hallan el cuerpo de menor arrastrada por cabeza de agua

Hallan el cuerpo de menor arrastrada por cabeza de agua

Septiembre 19, 2025
Se hunde barco en la Bahía; rescatan a tripulantes

Se hunde barco en la Bahía; rescatan a tripulantes

Septiembre 19, 2025
Corrupción en IFARHU: Cae “repre” en la red de exfuncionarios

Corrupción en IFARHU: Cae “repre” en la red de exfuncionarios

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?