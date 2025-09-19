Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Edwin Smith de 23 años y Miguel Gómez, de 21 años, fueron condenados a 40 años de prisión por el asesinato de Jonathan Zuleta Mena (32), ocurrido el 8 de mayo de 2022 en la comunidad de Villa Luzmila, corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Esa madrugada, Jonathan se encontraba junto a sus hermanos en el portal de su casa cuando varios sujetos llegaron al área y realizaron disparos, que provocaron la muerte de Jonathan y heridas a sus hermanos.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala presentó pruebas que permitieron al Tribunal de Juicio declarar culpables a ambos acusados por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

Además de la pena principal, se impuso la prohibición del porte de armas por el mismo periodo. La investigación y presentación del caso estuvo a cargo de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.