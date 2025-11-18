Sucesos - 18/11/25 - 01:42 PM

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

La víctima fue identificada como José Luis Pacheco Caballero (26 años), quien falleció aproximadamente a las 11:35 p.m. del lunes, antes de llegar al Centro de Salud de Torrijos Carter.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El distrito de San Miguelito, en la ciudad capital, sigue en estado de alerta, pues no habían transcurrido ni 24 horas desde el crimen más reciente cuando anoche se reportó otro hecho de sangre.

En este caso, la víctima fue identificada como José Luis Pacheco Caballero (26 años), quien falleció aproximadamente a las 11:35 p.m. del lunes, antes de llegar al Centro de Salud de Torrijos Carter.

El joven procedía del sector Enrique Plata, ubicado en Torrijos Carter, corregimiento Belisario Frías, donde, según testigos, fue acribillado por sujetos desconocidos que se transportaban en un sedán de color blanco.

La doctora que atendió el caso no pudo hacer nada por el joven, más que dictaminar que ya no presentaba signos vitales.

Durante la revisión preliminar del cuerpo se determinó que José Luis presentaba múltiples impactos de bala: en la boca (1), cabeza (1), pecho (1) y axila (1) en el lado izquierdo de su cuerpo; mientras que en el lado derecho las balas ingresaron por el glúteo (1), muslo (2) y pierna (2).

Tras el crimen, unidades Linces lograron ubicar en el sector #42 de Santa Marta un sedán blanco que coincidía con la descripción de los testigos. Dentro del vehículo viajaban tres hombres, quienes fueron aprehendidos como sospechosos del crimen.

Te puede interesar

Buscan a 17 desaparecidos: Familiares exigen reforzar operativos en La Chorrera

Buscan a 17 desaparecidos: Familiares exigen reforzar operativos en La Chorrera

 Noviembre 18, 2025
Asesinado de un golpe en la cabeza durante riña con un familiar

Asesinado de un golpe en la cabeza durante riña con un familiar

 Noviembre 18, 2025
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

 Noviembre 18, 2025
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

 Noviembre 18, 2025
Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

 Noviembre 18, 2025

Respecto a los antecedentes penales de Pacheco, se supo que en su contra se habían emitido varias boletas de conducción entre los años 2021 y 2023, aunque no se reveló por qué delitos. Además, fue aprehendido en 2022 y 2023, en uno de los casos por posesión de drogas.

Tan solo la noche del domingo, Enmanuel Abdiel Vargas Foster (25 años) y César Santo Cuesta Núñez, alias Mama Loso (30 años), murieron en el Hospital San Miguel Arcángel.

Vargas procedía de El Hueco de Sinaní, ubicado en el sector #5 de Samaria, mientras que Cuesta fue mortalmente baleado mientras se encontraba en el sector #42 de El Chumico, en Santa Marta, distrito de San Miguelito, también por sujetos que se desplazaban en un vehículo.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos