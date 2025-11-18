Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Panamá- El distrito de San Miguelito, en la ciudad capital, sigue en estado de alerta, pues no habían transcurrido ni 24 horas desde el crimen más reciente cuando anoche se reportó otro hecho de sangre.

En este caso, la víctima fue identificada como José Luis Pacheco Caballero (26 años), quien falleció aproximadamente a las 11:35 p.m. del lunes, antes de llegar al Centro de Salud de Torrijos Carter.

El joven procedía del sector Enrique Plata, ubicado en Torrijos Carter, corregimiento Belisario Frías, donde, según testigos, fue acribillado por sujetos desconocidos que se transportaban en un sedán de color blanco.

La doctora que atendió el caso no pudo hacer nada por el joven, más que dictaminar que ya no presentaba signos vitales.

Durante la revisión preliminar del cuerpo se determinó que José Luis presentaba múltiples impactos de bala: en la boca (1), cabeza (1), pecho (1) y axila (1) en el lado izquierdo de su cuerpo; mientras que en el lado derecho las balas ingresaron por el glúteo (1), muslo (2) y pierna (2).

Tras el crimen, unidades Linces lograron ubicar en el sector #42 de Santa Marta un sedán blanco que coincidía con la descripción de los testigos. Dentro del vehículo viajaban tres hombres, quienes fueron aprehendidos como sospechosos del crimen.

Respecto a los antecedentes penales de Pacheco, se supo que en su contra se habían emitido varias boletas de conducción entre los años 2021 y 2023, aunque no se reveló por qué delitos. Además, fue aprehendido en 2022 y 2023, en uno de los casos por posesión de drogas.

Tan solo la noche del domingo, Enmanuel Abdiel Vargas Foster (25 años) y César Santo Cuesta Núñez, alias Mama Loso (30 años), murieron en el Hospital San Miguel Arcángel.

Vargas procedía de El Hueco de Sinaní, ubicado en el sector #5 de Samaria, mientras que Cuesta fue mortalmente baleado mientras se encontraba en el sector #42 de El Chumico, en Santa Marta, distrito de San Miguelito, también por sujetos que se desplazaban en un vehículo.