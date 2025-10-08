Sucesos - 08/10/25 - 09:05 AM

Lluvia de balas en San Joaquín deja un muerto y varios heridos

Un joven fue asesinado y al menos otras dos personas resultaron heridas. Según testigos, la balacera fue tan extensa que parecía que alguien estuviera detonando fuegos artificiales.

 

Por: Redacción Crítica -

Panamá- Ráfagas de balas rompieron el silencio de la noche y quebrantaron la calma ayer en el barrio de San Joaquín, una populosa zona roja ubicada en el corregimiento de Pedregal

Un joven fue asesinado y al menos otras dos personas resultaron heridas. Según testigos, la balacera fue tan extensa que parecía que alguien estuviera detonando fuegos artificiales

Lamentablemente, el joven, identificado como 'Carlos', falleció. Aparentemente, la víctima no tenía nada que ver con hechos delictivos, mucho menos con el intercambio de disparos entre presuntos pandilleros, pues quienes lo conocieron lo describen como un hombre tranquilo y trabajador

Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. En San Joaquín, la gente está enardecida al punto que cuestionan la utilidad de un puesto de control que la Policía Nacional tiene instalado en la entrada del barrio.

 

 

Te puede interesar

Lluvia de balas en San Joaquín deja un muerto y varios heridos

Lluvia de balas en San Joaquín deja un muerto y varios heridos

Octubre 08, 2025
Ex-abusador de su sobrina asesina a su pareja actual por celos

Ex-abusador de su sobrina asesina a su pareja actual por celos

 Octubre 07, 2025
Encuentran cadáver en descomposición en casa abandonada en Cativá

Encuentran cadáver en descomposición en casa abandonada en Cativá

 Octubre 07, 2025
Joven muere electrocutado en Utivé

Joven muere electrocutado en Utivé

 Octubre 07, 2025
Hallan hombre muerto en una cuneta ¿qué le pasó?

Hallan hombre muerto en una cuneta ¿qué le pasó?

 Octubre 07, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas