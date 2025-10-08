Lluvia de balas en San Joaquín deja un muerto y varios heridos

Panamá- Ráfagas de balas rompieron el silencio de la noche y quebrantaron la calma ayer en el barrio de San Joaquín, una populosa zona roja ubicada en el corregimiento de Pedregal.

Un joven fue asesinado y al menos otras dos personas resultaron heridas. Según testigos, la balacera fue tan extensa que parecía que alguien estuviera detonando fuegos artificiales.

Lamentablemente, el joven, identificado como 'Carlos', falleció. Aparentemente, la víctima no tenía nada que ver con hechos delictivos, mucho menos con el intercambio de disparos entre presuntos pandilleros, pues quienes lo conocieron lo describen como un hombre tranquilo y trabajador.

Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. En San Joaquín, la gente está enardecida al punto que cuestionan la utilidad de un puesto de control que la Policía Nacional tiene instalado en la entrada del barrio.