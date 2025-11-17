Sucesos - 17/11/25 - 09:05 AM

Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

El caso ocurrió a eso de las 8:30 de la noche de ayer en la Calle 12 de la barriada Olimpia, ubicada en el distrito de Chepo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- A los sicarios ya no les importa si sus objetivos están fuera o dentro de sus casas, ni si están solos o acompañados; a ellos solo les importa matar a su víctima. Prueba de ello fue lo ocurrido durante el crimen de Carlos Alberto Valencia Terrado (29 años).

El caso ocurrió a eso de las 8:30 de la noche de ayer en la Calle 12 de la barriada Olimpia, ubicada en el distrito de Chepo. A esa hora, dos sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda donde residía la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones a Valencia, impactándolo principalmente en la cabeza y el tórax.

Producto de este ataque armado, la hija de Valencia también resultó herida en el abdomen y el costado izquierdo, por lo que fue trasladada al Hospital de Chepo junto con su padre por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Lamentablemente, Valencia llegó muerto al hospital, por lo que los galenos de turno no pudieron hacer nada más por él que dictaminar que ya no tenía signos vitales, mientras que su hija recibió atención y se encuentra en condición estable.

Aunque Valencia no mantenía antecedentes penales, sí se informó que fue objeto de un allanamiento en su casa en julio de este año, sin novedad registrada.


 

Te puede interesar

Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

 Noviembre 17, 2025
Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

 Noviembre 17, 2025
Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

 Noviembre 17, 2025
Incautan 181 paquetes de presunta droga en un puerto del Pacífico

Incautan 181 paquetes de presunta droga en un puerto del Pacífico

 Noviembre 16, 2025
Les cortan la comunicación: Incautan celulares y antenas de internet en La Joya

Les cortan la comunicación: Incautan celulares y antenas de internet en La Joya

 Noviembre 16, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos