Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

Panamá- A los sicarios ya no les importa si sus objetivos están fuera o dentro de sus casas, ni si están solos o acompañados; a ellos solo les importa matar a su víctima. Prueba de ello fue lo ocurrido durante el crimen de Carlos Alberto Valencia Terrado (29 años).

El caso ocurrió a eso de las 8:30 de la noche de ayer en la Calle 12 de la barriada Olimpia, ubicada en el distrito de Chepo. A esa hora, dos sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda donde residía la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones a Valencia, impactándolo principalmente en la cabeza y el tórax.

Producto de este ataque armado, la hija de Valencia también resultó herida en el abdomen y el costado izquierdo, por lo que fue trasladada al Hospital de Chepo junto con su padre por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Lamentablemente, Valencia llegó muerto al hospital, por lo que los galenos de turno no pudieron hacer nada más por él que dictaminar que ya no tenía signos vitales, mientras que su hija recibió atención y se encuentra en condición estable.

Aunque Valencia no mantenía antecedentes penales, sí se informó que fue objeto de un allanamiento en su casa en julio de este año, sin novedad registrada.



