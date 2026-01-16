Lo matan mientras chateaba

Un joven de 23 años, identificado como Eleazar, fue asesinado pasadas las 4:30 p.m. de ayer, mientras se encontraba sentado en las gradas de la canchita, ubicada en el sector de El Apache, en el Valle de San Isidro, en San Miguelito.

Pese a los consejos de su madre, quien no quería verlo en la cancha, pese a vivir casi enfrente de la instalación deportiva, el muchacho se encontraba distraído chateando desde su celular, mientras otros jóvenes jugaban fútbol.

De pronto aparecieron tres sicarios que entraron a la cancha y dispararon en reiteradas ocasiones contra Eleazar. Todo ocurrió tan rápido que él no tuvo tiempo de intentar escapar.