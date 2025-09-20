Localizan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Los Santos

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizaron el cuerpo sin vida de Albertino González Castro, de 67 años, quien había sido reportado como desaparecido la tarde del pasado jueves.

De acuerdo con el informe del estamento de socorrismo, el cuerpo fue hallado el viernes a unos 2.1 kilómetros de su residencia, ubicada en el sector de Capurí, corregimiento de Villa Lourdes, provincia de Los Santos.

Según se informó, el señor González tenía dificultades para caminar, padecía de Alzheimer y vivía solo. Tras el hallazgo, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público.

Suspenden búsqueda de hombre desaparecido en playa de Veraguas

Por otra parte, el Sinaproc anunció la suspensión del operativo de búsqueda del ciudadano de 42 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado martes, luego de ingresar al mar en la playa Mata Oscura, distrito de Mariato, provincia de Veraguas.

Durante cuatro días, la institución, en colaboración con otros estamentos de seguridad, mantuvo el operativo sin lograr localizar al hombre.

Las autoridades informaron que se coordinó con la Personería Municipal de Mariato y la Policía Nacional para formalizar la suspensión de las labores de búsqueda.