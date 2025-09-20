Sucesos - 20/9/25 - 09:09 AM

Localizan cuerpos de desaparecidos en Los Santos y Veraguas

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó este sábado el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las provincias de Los Santos y Veraguas.

En el primer caso, se localizó el cuerpo de Albertino González Castro, de 67 años, a unos 2.1 kilómetros de su residencia en el sector de Capurí, corregimiento de Villa Lourdes, provincia de Los Santos.

 Según el informe, González padecía de Alzheimer, tenía dificultades para caminar y vivía solo. Tras el hallazgo, se coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

El segundo caso corresponde a un ciudadano de 42 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado martes tras ingresar al mar en la playa Mata Oscura, distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas. 

Su cuerpo fue avistado por una embarcación artesanal entre los sectores de playa La Barra y Palo Seco.

Tras el hallazgo, se realizaron las coordinaciones con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver.
 

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante cuatro días con la participación de Sinaproc y otros estamentos de seguridad.

 

