Sucesos - 02/9/25 - 11:58 AM

¡Locura! Se lanza al río para huir de la Policía. ¡No aparece!

Por: Redacción / Crítica -

Un operativo de la Policía Nacional en el puente sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro, terminó en una persecución insólita. 

Tres hombres viajaban en un vehículo cuando fueron detenidos en un punto de control. Al percatarse de la presencia policial, uno de los ocupantes abrió la puerta, salió corriendo y se lanzó al río, logrando escapar de las autoridades.

En el auto, las unidades encontraron un arma de fuego calibre 9 mm, un frasco con presunta marihuana y una porción de cocaína, todo quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Dos de los tripulantes fueron aprehendidos en el sitio y trasladados a la estación policial. Sobre el hombre que saltó al agua, hasta el momento no ha sido localizado pese a los operativos de búsqueda.

Un oficial confirmó que “el individuo arriesgó su vida con tal de no ser atrapado”. La situación mantiene en alerta a las autoridades de Bocas del Toro, quienes refuerzan la vigilancia en el área.

 

