Madre escucha los disparos que acaban con la vida de su hijo

Múltiples balazos en la cabeza y el abdomen acabaron con la vida de Rey Stid Mosquera Tejada (33 años) durante la noche de ayer en el sector de Santa Rita, ubicado en el área conocida como Suntracs, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Aproximadamente a las 9:45 p.m., el cadáver fue encontrado sobre el pavimento de la vía por unidades policiales que se encontraban cerca del lugar y que habían avanzado al punto tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar a la escena, se percataron de que se trataba de un homicidio.

Mosquera vestía un suéter blanco, pantalón rojo corto y chancletas. Vivía tan cerca del área en donde ocurrió el ataque armado que incluso su madre (54 años) escuchó los disparos. Cuando salió a ver qué había pasado, se dio cuenta de que habían asesinado a su hijo.

El ciudadano no tenía antecedentes penales. Sus registros revelaron que una vez fue aprehendido por violar un toque de queda, pero nada más. Por este motivo, las autoridades desconocen el móvil del crimen.

Además, como se presume que nadie vio nada, tampoco se tiene idea de la identidad o la apariencia de el o los asesinos.



