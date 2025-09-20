Sucesos - 20/9/25 - 09:25 AM

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

La víctima fatal fue identificada como Vivian Vianeth Vega, de 25 años, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en las afueras de una residencia junto a su pareja.

 

Por: Thays Domínguez -

La madrugada de este sábado, la calma de la ciudad de Chitré, en Herrera, se vio estremecida por un violento ataque armado que dejó como saldo una mujer muerta y un hombre gravemente herido. 

La víctima fatal fue identificada como Vivian Vianeth Vega, de 25 años, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en las afueras de una residencia junto a su pareja.

 El joven que la acompañaba, de 24 años, recibió al menos tres disparos en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado delicado. 

De acuerdo con los reportes iniciales, varios sujetos a bordo de un automóvil se acercaron al lugar y abrieron fuego sin piedad, dejando la escena teñida de sangre y desesperación.

 El ataque ocurrió en Chitré cabecera, cerca del colegio José Daniel Crespo, en plena madrugada, cuando la mayoría de la población dormía confiada en la tranquilidad habitual del distrito. 

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por este crimen, el cuarto que sacude a la provincia de Herrera en lo que va del 2025. 

Te puede interesar

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

 Septiembre 20, 2025
Localizan cuerpos de desaparecidos en Los Santos y Veraguas

Localizan cuerpos de desaparecidos en Los Santos y Veraguas

 Septiembre 20, 2025
Localizan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Los Santos

Localizan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Los Santos

 Septiembre 20, 2025
Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Septiembre 19, 2025
Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Les meten 40 años a 2 por homicidio en Colón

Septiembre 19, 2025

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado contra la pareja.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela