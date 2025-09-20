Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

La madrugada de este sábado, la calma de la ciudad de Chitré, en Herrera, se vio estremecida por un violento ataque armado que dejó como saldo una mujer muerta y un hombre gravemente herido.

La víctima fatal fue identificada como Vivian Vianeth Vega, de 25 años, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en las afueras de una residencia junto a su pareja.

El joven que la acompañaba, de 24 años, recibió al menos tres disparos en distintas partes del cuerpo y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado delicado.

De acuerdo con los reportes iniciales, varios sujetos a bordo de un automóvil se acercaron al lugar y abrieron fuego sin piedad, dejando la escena teñida de sangre y desesperación.

El ataque ocurrió en Chitré cabecera, cerca del colegio José Daniel Crespo, en plena madrugada, cuando la mayoría de la población dormía confiada en la tranquilidad habitual del distrito.

Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por este crimen, el cuarto que sacude a la provincia de Herrera en lo que va del 2025.

Las autoridades del Ministerio Público han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado contra la pareja.