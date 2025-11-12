Sucesos - 12/11/25 - 12:07 PM

Mandan a prisión a 10 extranjeros detenidos en narco-lancha llena de coca

Los detenidos están acusados de traficar nada menos que 13.5 toneladas de cocaína,

 

Por: Redacción / Criítia -

La jueza de garantías de Panamá, Irene Cedeño, ordenó la detención de diez extranjeros tras ser sorprendidos en una operación que sacudió al país. 

Los detenidos están acusados de traficar nada menos que 13.5 toneladas de cocaína, una de las cargas más grandes decomisadas en años.

La imputación fue presentada por el fiscal de Drogas, Juan Gutiérrez, mientras que la defensa de los detenidos estuvo a cargo de Roberto Moreno, Héctor Bonilla y Martha Restrepo. 

La investigación comenzó el pasado 9 de noviembre, luego de que agentes del SENAN, durante patrullaje marítimo, interceptaran la embarcación Oceanic Tug en el archipiélago de Las Perlas. 

En el operativo fueron capturados tripulantes de Ecuador, Nicaragua, Perú, Colombia y Venezuela, con destino final México.

 

