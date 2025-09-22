Marchan por la paz y contra la violencia en Veraguas

Panamá- En un ambiente de unidad y compromiso, padres de familia, estudiantes, docentes y autoridades educativas participaron este lunes en una marcha contra la violencia estudiantil en la capital veragüense.

La caminata partió desde el colegio José Santos Puga y culminó en el parque Juan Demóstenes Arosemena, donde los asistentes levantaron pancartas con mensajes de esperanza y llamados a la convivencia pacífica. Consignas como “Educar es amar”, “La paz empieza en el hogar” y “Escuelas libres de violencia” marcaron la jornada.

El vocero estudiantil Jorge Omar Agudo hizo un enérgico llamado a los padres de familia y a la sociedad veragüense para fortalecer la comunicación en los hogares y trabajar unidos para erradicar la violencia en los planteles educativos.

“La solución está en la unión y el diálogo. Solo así construiremos un futuro donde reine el respeto”, expresó.

Por su parte, la directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA), María Pimentel, destacó el trabajo coordinado con los gabinetes psicopedagógicos, instituciones públicas y la comunidad educativa para impulsar programas que fortalezcan los valores y la sana convivencia.

La marcha cerró con un acto simbólico de integración, donde estudiantes y familias reafirmaron su compromiso de construir escuelas más seguras, solidarias y en paz.