Matan a trabajador que defendió su puesto durante robo a fonda

La violencia volvió a tocar la puerta de un negocio humilde. Abel Bajerano Santamaría, de 62 años, perdió la vida luego de ser baleado durante un intento de robo en la Fonda Elsa, ubicada en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Eran cerca de las 2:05 de la tarde cuando dos sujetos desconocidos entraron al local con claras intenciones de robar.

El dependiente no se dejó intimidar. En un acto desesperado, agarró un machete y trató de ahuyentar a los delincuentes.

Pero la reacción le costó caro. Uno de los atacantes sacó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en la parte posterior de la cabeza. Los sujetos escaparon del lugar sin ser capturados.

El hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia en una ambulancia del SUME hacia el Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, su estado era delicado desde el ingreso.

Horas después, a las 8:35 de la noche, los galenos confirmaron lo peor: Abel falleció producto de la herida de bala. El caso fue notificado al Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

En la comunidad, el ambiente quedó cargado de rabia y tristeza. Un trabajador más que sale a ganarse el pan y no regresa a casa.