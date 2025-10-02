Mató y descuartizó a su perro; quería libertad y se la negaron

Panamá- La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de mantener la detención provisional de un hombre de 40 años, por causar la muerte de manera cruel a un perro, ha sido aplaudida por grupos dedicados a la protección de animales.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el distrito de La Chorrera, cuando el imputado realizó actos de crueldad contra su perro al atacarlo con un arma blanca y causarle la muerte. Debido a la forma en que fue asesinado y posteriormente descuartizado el animal, se requirió la intervención de un médico veterinario para certificar que se trataba de un canino de raza criolla de dos años.

Según cifras del Departamento de Bienestar Animal del Municipio de La Chorrera, las denuncias por maltrato animal suman 500 desde agosto de 2024 a la fecha. Francisco Núñez, a cargo de este departamento, dijo que en promedio se reciben cinco denuncias por día. En ocasiones, las denuncias llegan cuando ya es demasiado tarde para salvar la vida de los animales.

Uno de estos casos sucedió meses atrás con una mascota en la barriada "Las Praderas", por lo cual el Juez de Paz impuso una multa a los dueños del canino. Agregó que la mayor parte de los reportes están relacionados con mascotas atadas y dejadas a la intemperie, en estado de caquexia y con miasis crónica, entre otros. Estas denuncias provienen principalmente de los corregimientos de Guadalupe, Barrio Colón y Herrera.



