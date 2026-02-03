Sucesos - 03/2/26 - 04:31 PM

Hombre enfrenta cargos por asalto agravado a casino en Isla Colón

El pasado 29 de enero, el ahora imputado, a punta de cuchillo, intimidó y obligó al dependiente de un casino, ubicado en Isla Colón, a entregarle más de $5 mil del local.

 

Panamá- A un hombre que asaltó un casino ubicado en Bocas del Toro, se le ordenó la detención provisional e imputó cargo por el delito de robo agravado, tras una audiencia de solicitudes múltiples.

Según consta en la carpeta de la causa, el pasado 29 de enero, el ahora imputado, a punta de cuchillo, intimidó y obligó al dependiente de un casino, ubicado en Isla Colón, a entregarle más de $5 mil del local.

Fue gracias a los elementos presentados por la Personería de Isla Colón, que lo vinculan con el delito, que el juez de garantías declaró legal la aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación y estableció que aplicar la medida cautelar más severa era lo más acorde con el hecho.

Tras el asalto, el delincuente escapó, pero fue identificado y capturado por unidades de la Policía Nacional menos de 48 horas después de la comisión del delito, según confirmó el 31 de enero el mayor Dagoberto Sánchez, jefe del Área B de Isla Colón.

