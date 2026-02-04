Taxista y vecinos salvan a mujer víctima de intento de femicidio en Coclé

Panamá- Los residentes de Las Lomas de Penonomé (Coclé) están alarmados desde la tarde de ayer, luego de que una mujer de 29 años fuera víctima de un intento de femicidio por parte de su expareja.

Según testigos, la dama se disponía a subir a un taxi frente a la escuela Sofía Quirós de Tejeira, cuando apareció su expareja y, sin mediar palabra, la atacó con un arma punzocortante. El ataque le causó varias heridas en diferentes partes del cuerpo.

Al ver lo ocurrido, el taxista y residentes del área corrieron a auxiliar a la víctima. Fue trasladada de inmediato en el mismo selectivo al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, donde permanece recluida.

Paralelamente, el agresor fue reducido e inmovilizado por los presentes hasta que llegaron unidades de la Policía Nacional, que procedieron a darle captura.