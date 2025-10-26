Menor detenido por homicidio, robo y tortura de extranjero en Boquete

Panamá- Un menor de 16 años quedó a órdenes del Sistema Penitenciario en Chiriquí, luego de que un juez de garantías declarara legal su aprehensión, diera por presentada la formulación de la imputación y estableciera la detención provisional como medida cautelar a cumplir.

Al adolescente se le vincula con el homicidio y robo perpetrado en contra de un ciudadano extranjero de aproximadamente 65 años, quien fue encontrado muerto la mañana del sábado por su trabajadora doméstica dentro de su casa, ubicada en Volcancito, un corregimiento del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Al joven se le formularon cargos por homicidio, incendio y robo, ya que el cadáver de la víctima mostraba señales de violencia y diversas quemaduras, por lo que se presume que lo torturó antes de matarlo, quizás para que le informara dónde guardaba sus objetos de valor.

El menor fue aprehendido horas después del crimen y presentado ante el juez de garantías este domingo.