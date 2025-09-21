Sucesos - 21/9/25 - 10:53 AM

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

No había salido el sol este domingo cuando el sonido de las balas despertó a los residentes, ya que a eso de las 4:00 a.m., hora en que ocurrió el hecho, muchos salieron a ver qué había pasado.

 

Panamá- Un menor de 16 años fue asesinado a sangre fría en el sector 4 de Noviembre, ubicado en el corregimiento de Las Garzas (Panamá Este).

El sueño abandonó a los moradores al ver el cadáver del menor —residente en el sector— tirado boca arriba en la orilla de la calle, a punto de caer en la cuneta.

¿Qué pasó?, murmuraron los moradores sin obtener una respuesta concreta. Algunos que estaban despiertos a esa hora de la madrugada apenas alcanzaron a decir que habían escuchado detonaciones.

Sobre la identidad de los asesinos o el móvil del crimen, no se sabe nada. Eso deberá ser establecido durante la investigación por el personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, que acudió a la escena para realizar el levantamiento del cadáver.


 

