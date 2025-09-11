Sucesos - 11/9/25 - 10:01 PM

Menor mata a hombre en parque histórico de Colón

La información preliminar indica que el adulto estaba en el parque cuando el menor se acercó y comenzó a dispararle.

 

Por: Diomedes Sánchez/ Crítica -

La violencia se volvió a tomar las calles de la ciudad de Colón, cuando la tarde del jueves se registró un homicidio en el histórico parque conocido como La Concha, ubicado entre la calle 6 y la avenida Amador Guerrero y Herrera. 

El ataque dejó un hombre de aproximadamente 40 años muerto y un menor de edad herido.

Agentes de la Policía Nacional, que se encontraban cerca, intervinieron y dispararon al menor, hiriéndolo. Ambos fueron trasladados de urgencias al Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, donde se confirmó el fallecimiento del adulto.

El hecho generó pánico entre los transeúntes que intentaron refugiarse para no ser alcanzados por las balas. En el parque se recuperó un arma de fuego, y toda el área fue acordonada para que personal de criminalística recogiera indicios, pruebas y otros elementos del homicidio.

 

