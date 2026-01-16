Sucesos - 16/1/26 - 03:22 PM

Menor sospechoso de tiroteo es capturado gracias a denuncias en redes sociales

La captura del sospechoso se logró gracias a una respuesta rápida, tras denuncias ciudadanas efectuadas a través de las redes sociales.

 

Panamá- Un menor de edad, que presuntamente está relacionado con un intercambio de disparos en el sector de Altos de Los Lagos, provincia de Colón, fue aprehendido por la policía, al encontrarse en su poder una pistola calibre 38 ilegal.

El mayor Jaime Martínez, jefe de la Unidad Preventiva Comunitaria en Altos de Los Lagos, detalló que la captura del sospechoso se logró gracias a una respuesta rápida, tras denuncias ciudadanas efectuadas a través de las redes sociales.

En las imágenes se aprecia a dos sujetos disparar contra su objetivo y luego correr a esconderse a uno de los multifamiliares de Altos de Los Lagos, lo que motivo la diligencia de allanamiento y registro que concluyó con la captura del menor y el decomiso de un arma de fuego.

Por este hecho no se reportaron personas heridas, pero sí la ruptura de la tranquilidad de los residentes de Altos de Los Lagos, lugar considerado como una zona roja, donde es frecuente la comisión de delitos contra la vida e integridad personal en las modalidades de homicidio y tentativa.

Pero este sector de Colón no es el único que registra hechos violentos de este tipo que atentan contra la seguridad de sus ciudadanos, pues, tan solo la noche del jueves, un hombre fue baleado mientras se encontraba en el sector 2-5 de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal.

El hombre se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Manuel Amador Guerrero, donde fue atendido por los galenos de turno.

Ahora, ambos casos están siendo investigados por las autoridades para establecer las responsabilidades.

#SucesosCri ¡Creían que era el salvaje oeste y les llegó la tropa!
Tras una alerta ciudadanaen el sector de Altos de Los Lagos, unidades de la Policía Nacional irrumpieron con velocidad y precisión, capturando a un menor de edad quien portaba un arma de fuego ilegal. 

El mayor… pic.twitter.com/JVZC1bcqlu

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 16, 2026

 

