Ministerio de la Mujer activa protocolo tras femicidio y suicidio en Arraiján

El Ministerio de la Mujer informó que, tras conocerse el lamentable femicidio y posterior suicidio ocurrido la madrugada de este sábado 17 de enero en una residencia del corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, se activó de inmediato el protocolo de atención integral a víctimas de violencia de género.

De acuerdo con el comunicado oficial, el equipo interdisciplinario del Centro de Atención Integral (CAI) de Arraiján se apersonó al lugar de los hechos para brindar acompañamiento y asistencia tanto a los familiares de la víctima como a los moradores del sector.

🕊️ Víctima dejó dos menores en orfandad

La institución detalló que la víctima, identificada con las iniciales KLH, de nacionalidad dominicana, dejó en la orfandad a dos menores de edad, situación que activó medidas de protección social y psicológica.

🧠 Atención psicológica y acompañamiento legal

El equipo interdisciplinario del CAI de Arraiján acompañó a la hija adolescente de la víctima hasta la UPAVIT de La Chorrera, donde rindió las declaraciones pertinentes del hecho. Además, se procedió a levantar un informe social y se brindó contención psicológica, previa autorización de su tía, así como la planificación de un cronograma de atenciones futuras.

📞 Líneas de ayuda contra la violencia

El Ministerio de la Mujer recordó a la ciudadanía que mantiene habilitada la Línea 182, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo alguno, así como la aplicación Mujer App, que cuenta con un botón de pánico para reportar en tiempo real hechos de violencia contra las mujeres.

La entidad reiteró su mensaje de prevención: