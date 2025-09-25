Motociclista muere al chocar contra jersey en la autopista

Panamá-La autopista Arraiján - La Chorrera se volvió a teñir de sangre anoche, luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de un motociclista. El fatal siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., cuando el joven Reinel J. Batista Cedeño (20 años) circulaba por la vía rápida en su motocicleta Keeway.

Por razones que se investigan, el conductor perdió el control de la moto y chocó violentamente contra uno de los jerséis (bordos) divisores de la vía. El impacto contra la estructura de hormigón armado fue tan fuerte que el joven falleció de manera instantánea, quedando tendido sobre la calzada.

Al lugar arribaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes acordonaron el área hasta la llegada de los peritos de Accidentología. Previamente, paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias certificaron que Batista Cedeño no presentaba signos vitales.