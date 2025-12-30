Adulta mayor muere tras violento atropello en Pedregal

Panamá- Los múltiples traumas causados por una camioneta 4x4 acabaron con la vida de la señora Raquel Bermúdez (79 años) cerca de las 7:00 a. m. de ayer en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos (Tocumen), donde se encontraba hospitalizada.

La adulta mayor fue víctima de un atropello en la avenida José María Torrijos (Pedregal) a eso de las 4:00 a. m., próximo a Villa Lobos, en el tramo que se dirige hacia el corregimiento de Las Mañanitas. Allí, una camioneta Four Runner de color celeste, conducida por una persona de 62 años, la embistió.

El impacto fue tan violento que la mujer terminó con serios golpes y lesiones en diferentes partes de su anatomía, por lo que paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias la trasladaron al hospital donde, lamentablemente, falleció casi tres horas después de ingresar.

El conductor del vehículo involucrado se mantiene bajo investigación, mediante la cual las autoridades deberán determinar si este lamentable hecho de tránsito tuvo lugar por imprudencia del peatón, exceso de velocidad, distracción al manejar o alguna otra causa.