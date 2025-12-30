Sucesos - 30/12/25 - 12:01 PM

Motociclista fallece horas después de violento choque contra camioneta

El motociclista, supuestamente, invadió el carril contrario y terminó colisionando su motocicleta Suzuki de frente contra el vehículo gris conducido por una mujer de 48 años.

 

Por: Redacción Web

Panamá- El señor Carlos Espinosa (57 años) falleció a eso de las 4:15 de la madrugada de ayer en el Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David (Chiriquí), luego de que horas antes colisionó la motocicleta que conducía contra una camioneta en la avenida Joseph Halphen, vía de acceso hacia el poblado de San Carlitos.

La investigación preliminar detalla que Espinosa, supuestamente, invadió el carril contrario y terminó colisionando su motocicleta Suzuki de frente contra el vehículo gris conducido por una mujer de 48 años.

Malherido, Espinosa y la conductora del vehículo, fueron auxiliados y trasladados al hospital de David, pero casi cuatro horas después de su ingreso, él falleció pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. Los politraumatismos que sufrió su cuerpo fueron demasiado graves.

Con este caso se eleva a 60 la cifra de personas que han muerto en accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí, mientras que a nivel nacional esta es de 319 fallecidos.


 

 

