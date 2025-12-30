Hombre muere aplastado por una vaca en finca agroindustrial de Divalá

Panamá- Una muerte accidental llena de luto a una familia chiricana, luego de que uno de sus miembros falleció en el corregimiento de Divalá, distrito de Alanje, en medio de un lamentable accidente laboral que nadie se esperaba.

Eran las 12:30 de la madrugada de ayer, cuando el señor Justoemilio Trejos (63 años) se disponía a mover el ternero de una vaca recién parida dentro del corral en una finca agroindustrial. Sin embargo, sin que él lo previera, la res, de 1,400 libras de peso, lo embistió por la espalda y lo presionó contra la estructura de metal.

Aunque su compañero de labores, de apellido Ábrego (51 años), intentó auxiliarlo, no pudo hacer nada más que ver cómo Trejos caía desmayado al suelo. Ábrego llamó al 911 para que los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias lo reanimaran, pero ya era tarde: el señor Justemilio falleció en el lugar.

Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación sumaria de oficio para corroborar que los hechos ocurrieron como se le informó.