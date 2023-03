Murcia: Jamás me leyeron mis derechos durante detención en Panamá

¡David Murcia Guzmán rompe su silencio! El líder máximo de DMG habla por primera vez después de 15 años, debido a las amenazas que ha recibido.

Murcia fue detenido en Panamá en 2008 y entregado a las autoridades colombianas para enfrentar un proceso por lavado de activos y captación ilegal de dinero.

Publicidad

En una entrevista con la revista Cambio, Murcia aseguró que su detención en Panamá fue un secuestro porque nunca le leyeron sus derechos , no se me permitió hablar con un abogado y porque no había una solicitud formal de extradición.

Además, arremetió contra el proceso de liquidación que realizaron las autoridades colombianas, alegando que, después de 15 años, no se sabe a ciencia cierta dónde están los bienes y que la reparación a las víctimas ha sido un fracaso.

"Los tarjetahabientes jamás han sido realmente tenidos en cuenta de manera seria. A los tarjetahabientes los han tratado igual que me han tratado a mí, como una basura", puntualizó Murcia.

Murcia ha expresado su disposición a colaborar para reparar a las miles de personas que perdieron dinero, incluso llevando al suicidio a varios colombianos, pero necesita saber cuáles bienes entraron en el globo de la liquidación.

Sospecha que muchos de ellos han sido vendidos a precios irrisorios y otros probablemente estén en Colombia o en el extranjero en manos de terceros que los han disfrutado en total impunidad durante los últimos 15 años.

Contenido Premium: 0