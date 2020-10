Â¿Naufragio, robo o secuestro? DÃ³nde estÃ¡n tripulantes del yate "Los Albertos"

Cuando los colonenses empiezan a asimilar la pérdida de siete jóvenes asesinados en un búnker de Espinar, una nueva alerta tiene en vilo a la provincia. Cinco personas, dos panameños y tres colombianos, que salieron de pesca a bordo del yate "Los Albertos" se encuentran desaparecidas desde el pasado sábado 10 de octubre. Han trascurrido seis días y no hay señales de estas personas ni de la embarcación.

Las hipótesis se han ido generando en torno a este tema y no se descarta que pueda tratarse de una situación delincuencial en alta mar, ya que durante el "barrido" del área no se han encontrado señales de posible naufragio de la nave, por lo que hay una investigación en marcha.

Paralelamente, a las operaciones de búsqueda que realizan el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se integró un equipo de apoyo de Colombia.

Los hechos

El sábado zarparon a las 8:40 a.m. del Club Náutico de Colón, Nelson Bethancourt, José Luis Hern, Amir de Obaldía, Wilfredo Benavides y Kenia Eschetto para pasar un día de pesca deportiva entre amigos.

Debían regresar ese mismo día en horas de la tarde, pero no lo hicieron. La última comunicación se hizo a la 1.30 p.m. del sábado. La noticia de la desaparición del bote y sus ocupantes se conoció el domingo, cuando familiares angustiados pidieron ayuda para iniciar la búsqueda.

Cuatro aeronaves, dos del Senan y otras dos particulares se utilizaron; además, los familiares ofrecieron pagar por el combustible a pilotos de helicópteros y embarcaciones para que se unieran.

Ese primer día, el Senan informó que envió inicialmente la BPC-3403 hacia el rompeolas Volcán Reef para la búsqueda de la embarcación. La Autoridad de Aeronáutica Civil también participa de la búsqueda.

No hubo resultados.

Publicidad

Días de angustia.

Las unidades de búsquedas y rescate trabajaron los días posteriores a la desaparición sin lograr éxito en la misión, en tanto la preocupación de cinco familias es latente en la provincia de Colón.

Gil De Obaldía, padre de Amir, uno de los desaparecidos, hizo un llamado a la comunidad a través de las redes sociales para que aportaran una ayuda económica.

Aseguró que por día se gastan unos 6 mil dólares en combustible para las naves que ayudan en la búsqueda. Una embarcación de la Cruz Roja también zarpó para colaborar en el rastreo de la embarcación.

Por otro lado, los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá revelaron que durante un "barrido" en el área donde se presume podrían estar la embarcación y no se visualizó basura ni mancha de combustible en el mar, por lo que se presume que la nave no registró colisión y se mantiene la esperanza de que los desaparecidos puedan estar flotando en alta mar o la nave esté encallada en algún sitio.

Interponen denuncia

Gil de Obaldía confirmó que luego de 48 horas se interpuso una denuncia penal la cual fue presentada en la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de la provincia de Colón, que inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, por la desaparición de cinco personas,

Ante la falta de indicios de un posible naufragio de la embarcación, las hipótesis sobre las causas de la desaparición de las naves han salido a flote. Obaldía habla de secuestro, pero es claro en mencionar que no ha recibido ningún llamada pidiendo rescate.

Tampoco se descarta un posible robo de los dos motores Yamaha con 200 caballos de fuerza cada uno con los que cuenta el yate.

De Obaldía no pierde la esperanza de encontrar a los cinco desaparecidos y recuerda que hay experiencias de otras personas que han sido encontradas después de hasta 15 días. "El mar los regresa a tierra... y la fe reina.

De Obaldía abriga esperanzas y su corazón de padre le dice que su hijo y amigos están con vida y pudieran estar en tierra. Ver esta publicación en Instagram ¿Dónde está la embarcación "Los Albertos"? Su desaparición sigue en el misterio. Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa) el 15 Oct, 2020 a las 10:04 PDT Gil de Obaldía confirmó que luego de 48 horas se interpuso una denuncia penal la cual fue presentada en la, que inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, por la desaparición de cinco personas,Ante la falta de indicios de, las hipótesis sobre las causas de la desaparición de las naves han salido a flote. Obaldía habla de secuestro, pero es claro en mencionar que no ha recibido ningún llamada pidiendo rescate.Tampoco se descarta un posible robo de loscada uno con los que cuenta el yate.De Obaldía no pierde la esperanza de encontrar a los cinco desaparecidos y recuerda que hay experiencias de otras personas que han sido encontradas después de hasta 15 días. "El mar los regresa a tierra... y la fe reina.De Obaldía abriga esperanzas y su corazón de padre le dice que

Los desaparecidos

Nelson Bethancourt, José Luis Hern, Amir de Obaldía, Wilfredo Benavides y Kenia Eschetto son los nombres de los cinco desaparecidos. Dos de ellos son de nacionalidad panameña y tres son colombianos.

Son amigos y juntos practicaban la pesca. No es la primera vez que salían a disfrutar juntos.



Tiene 34 años, es la única mujer a bordo del bote "Los Albertos". De nacionalidad colombiana, Kenia labora en la Zona Libre de Colón y reside como parte de la familia en la casa de la familia De Obaldía.

No es la primera vez que acompaña en la pesca . Kenia EschettoTiene 34 años, es la única mujer a bordo del bote "Los Albertos". De nacionalidad colombiana, Kenia labora en la Zona Libre de Colón y reside como parte de la familia en la casa de la familia De Obaldía.No es la primera vez que acompaña en la pesca

Nelson Bethancourt

Tiene 39 años, es contratista en diseño de interiores y ha trabajado en grandes empresas de árabes. Ese día, Nelson se había subido con su hermano Carlos que decidió bajarse porque prefirió no ir.

Nelson, de nacionalidad colombiana, tiene más de 15 años de vivir en Colón.

Wilfredo Benavides

Tiene 39 años, nacido en Cali, Colombia, es un empresario de la Zona Libre de Colón.

Su esposa Adriana presentía de algún contratiempo y le dijo que se quedara en casa con el bebé de 45 días de nacido.

Adriana comentó que hay algunas personas que hacen comentarios inadecuados solo porque hay colombianos.

Benavides, al igual que sus paisanos, son personas honestas y siempre se dedican en sus tiempo libre a la pesca. Tiene 39 años, nacido en Cali, Colombia, es un empresario de la Zona Libre de Colón.Su esposa Adriana presentía de algún contratiempo y le dijo que se quedara en casa con el bebé de 45 días de nacido.Adriana comentó que hay algunas personas que hacen comentarios inadecuados solo porque hay colombianos.Benavides, al igual que sus paisanos, son personas honestas y siempre se dedican en sus tiempo libre a la pesca.

José Luis Hern

Es el Presidente de la Asociación de Pescadores de la Playita.

Su esposa Yasmira, una mujer cristiana, afirma que Nelson Bethancourt, otro de los desaparecido, pasó a recoger a José Luis, quien conducía el bote "Los Albertos". Tiene dos hijos. Siem pre con una sonrisa,