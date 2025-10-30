Sucesos - 30/10/25 - 11:27 AM

Obrero muere trágicamente al caerle plancha de metal en La Chorrera

Compañeros de trabajo intentaron auxiliar a la víctima, aunque los intentos resultaron infructuosos.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un hombre de 34 años falleció este jueves al caerle encima una plancha de metal mientras se encontraba laborando en una empresa ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La empresa en donde se registró este accidente laboral se dedica a la comercialización de metales, herramientas, vidrio, entre otros.

Funcionarios del Ministerio Público se presentaron al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

 

 

