Operación Odiseo: 145 aprehendidos, más de mil boletas y decomiso de armas

La Policía Nacional aprehendió a 145 personas en distintos puntos del país en el cuarto día de la Operación Odiseo.

Del total, 108 fueron por oficio, 24 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y cinco por microtráfico.

Según las autoridades, en el operativo se realizaron 22 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego, 18 municiones, 130 dólares en efectivo y se verificaron 71,552 personas.

En materia de tránsito se colocaron 1,105 infracciones, de las cuales 160 fueron por exceso de velocidad, 75 por luces no adecuadas, 38 por licencia vencida, siete por embriaguez comprobada y siete por hablar por celular y una por aliento alcohólico.

Igualmente, se realizó el Operativo Armagedón en los pabellones 8 y 15 del Centro Penitenciario La Joya, donde se incautaron cuatro armas de fuego, 17 municiones, 28 envoltorios de marihuana, 58 carrizos y una bolsa de cocaína, 103 celulares, 45 cabezotes, siete audífonos y 10 envoltorios de feeling.