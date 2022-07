Ordenan detención a 3 personas conducidas por pornografía infantil

Panamá- A tres de las cinco personas que fueron aprehendidas este 30 de junio, en medio de la Operación Internacional denominada 'Luz en la Infancia 9', realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, se les ordenó este viernes la detención preventiva por su presunta vinculación con el delito de pornografía infantil.

La información fue confirmada por el fiscal Superior de Atención Primaria, Gustavo Barragán, quien detalló que ayer el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), efectuaron 5 diligencias de allanamiento en los distritos de Chepo, Capital, San Miguelito, Arraiján y en Chiriquí.

Detalló que solo se le ordenó la detención a las personas que fueron conducidas en el distrito Capital, San Miguelito, Arraiján, ya que los peritos forenses informáticos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), ubicaron material pornográfico en sus equipos incautados y programas que permiten replicar videos de manera automática y masiva.

Mencionó que a la persona conducida en Chepo, no se le ordenó la aprehensión, porque hasta el momento no se le ubicó en sus equipos ningún material que lo vincule al delito investigado, mientras que no hizo referencia al caso de Chiriquí.

Barragán indicó además que durante las diligencias se incautaron 23 discos duros (externo e interno), 18 dispositivos de almacenamiento (USB y tarjetas de memorias SD), 79 discos compactos, 16 computadoras (portátiles y de escritorio), 1 tablet y 9 teléfonos celulares, mismos que hasta la facha no han terminado de ser verificados, por lo que no sé descarta que se pueda ubicar otro tipo de información en ellos.

Esta operación internacional, iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, en esta ocasión se adelantó de manera simultánea en 7 países de la región, entre los que se encuentran, además de estos dos territorios: Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Brasil y Panamá.

Ayer se realizaron unas 163 diligencias de allanamiento a nivel internacional, de las cuales cinco se realizaron en Panamá, dijo el fiscal, mismas que se adelantan con el objetivo de combatir los delitos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidas en internet en el continente.

Desde el año 2019 a la fecha, Panamá ha participado en cinco operaciones Luz en la Infancia (4, 5,6,7,8 y 9), mediante las cuales se han logrado importantes hallazgos y condenas en todas ellas.

Las penas por los delitos de corrupción y explotación de menores de edad, contemplados en el Código Penal panameño, como la producción, distribución, posesión y almacenamiento de imágenes o videos donde aparecen en actividades sexuales menores de 18 años de edad, son de 10 a 15 años de prisión, y quien posea para su propio uso material pornográfico que contenga imágenes reales o simuladas de personas menores de edad será castigado con prisión de 5 a 10 años.