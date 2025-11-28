Sucesos - 28/11/25 - 01:01 PM

Pagará cárcel por abusar y golpear a su hijastra de 10

Por: Diómedes Sánchez S. / Crítica -

Las perversiones sexuales no tienen límite. Este es el caso de un padrastro que abusó sexualmente a su hijastra de solo 10 años de edad y posteriormente la golpeó, lo que le causó lesiones en su pequeño cuerpo.

Esto llevó a poner la denuncia por el abuso y maltrato en contra de este hombre de 23 años de edad.

Por lo que fue capturado y llevado ante las autoridades judiciales para que enfrente un proceso penal por este “aberrante” crimen en contra de una indefensa niña.

En la audiencia, la Fiscalía logró que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra este ciudadano, por los delitos de violación agravada y maltrato al menor, lo que derivó finalmente a la detención provisional.

Este caso tuvo su génesis en agosto del 2024, en el distrito de Colón, cuando el imputado abusó sexualmente de su hijastra de 10 años de edad, y en octubre del 2025 la agredió físicamente, causándole lesiones en su cuerpo.

El caso es investigado por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

