Panamá bajo alerta: IMHPA prevé lluvias fuertes y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) activó nuevamente las alertas en gran parte del país ante la llegada de la onda tropical número 29.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían ser intensas y estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Según el IMHPA, el fenómeno aumenta el riesgo de inundaciones en zonas urbanas, crecidas repentinas de ríos y posibles deslizamientos en áreas vulnerables.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene personal y equipos en alerta, listo para responder ante cualquier emergencia. La población debe seguir las recomendaciones oficiales y evitar zonas de riesgo mientras duren las precipitaciones.