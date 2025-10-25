Panamá desarticula banda criminal tras robo de joyas y relojes de lujo

La Policía Nacional de Panamá ha desarticulado una compleja red criminal transnacional especializada en hurtos de alto valor, tras una investigación iniciada por el robo de joyas en un establecimiento comercial en el área metropolitana.

Las investigaciones, que comenzaron tras el hurto de una joyería, permitieron identificar a los responsables y conocer el modus operandi de la organización. Tras cometer el delito, los implicados abandonaron el país, pero a una alerta de Interpol, se logró rastrear su entrada nuevamente a Panamá.

El departamento de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ubicó al grupo en el momento en que perpetraban otros robos, logrando la aprehensión de 4 mujeres y 1 hombre, todos de nacionalidad ecuatoriana. Durante el operativo, se recuperaron relojes de lujo, perfumes, celulares de alta gama, lentes y otros accesorios.

Según las investigaciones, la red criminal ingresó a Panamá el 23 de octubre, y de inmediato comenzó a cometer hurtos en diversas tiendas dentro de la terminal aérea. También están vinculados a robos en varios centros comerciales, con una afectación que supera los 100 mil dólares.

A través de un intercambio de información internacional, se ha logrado confirmar que esta organización criminal estaría involucrada en delitos similares en otros países de la región, como Colombia, Perú y Ecuador.

