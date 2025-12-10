Sucesos - 10/12/25 - 10:02 PM

Ingenioso ocultamiento: hallan droga dentro de bomba de agua en terminal aérea

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en una bodega de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos envoltorios de plástico transparente que contenían presunta droga y que estaban ocultos en el interior de una bomba de agua, fueron decomisados por agentes de la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD) de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, las unidades inspeccionaron una carga procedente de Panamá con destino final a los Estados Unidos. Fue en este envío donde se localizaron los envoltorios camuflados dentro del equipo.

Relacionado con este decomiso, no se informó sobre la captura de ningún sospechoso. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el lugar y el momento exactos en que fue contaminada la carga internacional.

