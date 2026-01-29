Sucesos - 29/1/26 - 02:56 PM

Pánico en un culto: Ladrón asalta iglesia pentecostal y roba a feligreses

El ladrón atacó a varios feligreses que se encontraban dentro del templo y se apoderó de todas sus pertenencias personales.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Los feligreses de la Iglesia Pentecostal de Panamá, Movimiento de Misioneros, ubicada en la comunidad de Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal, Colón, vivieron momentos de terror la noche del miércoles cuando, en medio de un culto, un sujeto irrumpió para cometer un robo.

Durante el asalto, el sujeto también sustrajo una guitarra eléctrica valorada en mil 500 dólares, utilizada para los oficios religiosos.

Tras el hecho, el antisocial huyó de la escena del delito, dejando a los presentes en estado de conmoción y nerviosismo por haber vivido de primera mano este hecho violento.

