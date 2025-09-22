Para la chirola a agente del Senan involucrado en colisión fatal

Panamá- ¡Justicia! Es lo que sienten los familiares del señor Winibaldo Humberto Lorenzo (q.e.p.d.), que se est+a haciendo hasta ahora, tras realizarse la audiencia de apelación de medida cautelar contra el otro conductor involucrado en el accidente donde este murió calcinado el pasado 7 de septiembre.

La decisión de dos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial contra Franklin Eliécer Morán, agente del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), fue contundente. La Fiscalía demostró que el acusado había consumido bebidas alcohólicas en un rango muy superior al permitido por la ley.

Basándose en esta infracción y considerando "la naturaleza y forma de ejecución de los hechos investigados", según indicó el Ministerio Público, el Tribunal decidió cambiar la medida cautelar. Se revocó el reporte periódico que se le había ordenado en primera instancia el pasado 9 de septiembre y se decretó su detención provisional en un centro penitenciario de Coclé.

El fatal desenlace ocurrió la noche del 7 de septiembre. El vehículo que conducía el agente de SENAN, bajo los efectos del alcohol, colisionó de frente contra el sedán azul en el que viajaba Winibaldo Humberto Lorenzo junto a su esposa, Liliana Martínez, quien también resultó herida.

Producto del impacto, Lorenzo murió en el acto en el puente sobre el río Sagrejá, ubicado en el corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. La víctima quedó atrapada dentro del vehículo, el cual estalló en llamas.