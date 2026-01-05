Patrono encuentra a empleado flotando en el río; se ahogó

Panamá- El señor Arcadio Rodríguez (31 años) fue encontrado muerto, con la cabeza sumergida en el agua del río Corita, en el sector de Los Pérez, corregimiento de San Marcelo, en Veraguas.

Según notificó el dueño de una finca, de apellido Fuentes, se encontraba próximo a la orilla del río compartiendo con varias personas, cuando cerca de las 3:30 de la tarde de ayer se dio cuenta de que Rodríguez no estaba, por lo que empezó a buscarlo. Le preocupaba que algo le hubiera pasado, porque estaba borracho.

Fue a eso de las 6:00 p.m. que Fuentes ubicó a Rodríguez, quien laboraba para él, flotando en el río con la cabeza sumergida en el agua.

Aunque Fuentes lo sacó del agua e intentó reanimarlo, no lo logró, por lo que notificó el hecho a las autoridades. Le correspondió al personal de la Personería de Cañaza efectuar el levantamiento del cadáver.

El Ministerio Público abrió una investigación por este caso de ahogamiento.



