Sucesos - 06/11/25 - 12:00 AM

Pedregal se organiza para hacer frente a la delincuencia

Por: Redacción Crítica -

El corregimiento de Pedregal se ha convertido en uno de los puntos más críticos en materia de delincuencia dentro de la ciudad capital. Sectores como San Joaquín y La Rana de Oro son catalogados por las autoridades como zonas rojas, debido al aumento de pandillas, robos, tráfico de drogas y asesinatos.

Sin embargo, no todo está perdido. Según el representante de Pedregal, Luis Constate, aunque la criminalidad ha aumentado, “en este corregimiento también viven panameños decentes y trabajadores que no deben quedar a merced de los delincuentes”.

Constate aseguró que se trabaja de la mano con la Policía Nacional para incrementar las rondas y realizar operativos constantes que permitan recuperar la tranquilidad en las comunidades.

Además, se ha puesto en marcha el programa “Vecinos Vigilantes”, con el apoyo de la policía y la participación activa de la comunidad. Esta iniciativa busca que los residentes colaboren en la vigilancia y prevención de los delitos en sus propios barrios.

"La comunidad es la primera línea contra la delincuencia. Sus reportes y avisos a la Policía son vitales para que las autoridades puedan actuar rápido y de manera efectiva”, enfatizó Constate.

El representante también destacó que espera expandir el programa de Vecinos Vigilantes a todas las comunidades del corregimiento y continuar trabajando junto a la Policía Nacional en acciones de prevención, control y seguridad ciudadana.

Con este esfuerzo conjunto, Pedregal busca recuperar la paz y demostrar que la unión entre vecinos y autoridades puede hacerle frente al crimen organizado.

