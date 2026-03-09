Sucesos - 09/3/26 - 11:30 AM

Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

Los residentes denunciaron a través de redes sociales que, supuestamente, las unidades policiales abusaron de su autoridad y dispararon perdigones contra ellos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un tremendo revulú que tuvo lugar la madrugada del domingo en un sector del corregimiento de Empalme, en la provincia de Bocas del Toro, entre residentes y unidades de la Policía Nacional, provocó que la entidad emitiera un comunicado. Ambas partes tienen su versión del hecho.

Los residentes denunciaron a través de redes sociales que, supuestamente, las unidades policiales abusaron de su autoridad y dispararon perdigones contra ellos, hiriendo a varias personas, entre ellos niños que se encontraban en el patio de su casa. Sin embargo, no explican qué pasó previo al incidente.

En tanto, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que asegura que todo se dio cuando varias unidades "realizaban patrullajes por veredas del sector y durante el recorrido, varios sujetos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida e ingresaron a una residencia. Posteriormente, soltaron un canino (pitbull) contra las unidades y las atacaron con objetos contundentes, por lo que los agentes utilizaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad".

Ante estas dos versiones del confuso suceso, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) inició una investigación para deslindar responsabilidades.

La entidad asegura que "de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional, se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario correspondiente para imponer la sanción que proceda".

 

Te puede interesar

Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

 Marzo 09, 2026
Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

 Marzo 09, 2026
¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

 Marzo 09, 2026
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

 Marzo 09, 2026
Seis homicidios en 48 horas en ciudad capital

Seis homicidios en 48 horas en ciudad capital

 Marzo 09, 2026

 

 

la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP), 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven