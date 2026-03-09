Revulú en Emplame entre policías y residentes; cada parte tiene su versión

Panamá- Un tremendo revulú que tuvo lugar la madrugada del domingo en un sector del corregimiento de Empalme, en la provincia de Bocas del Toro, entre residentes y unidades de la Policía Nacional, provocó que la entidad emitiera un comunicado. Ambas partes tienen su versión del hecho.

Los residentes denunciaron a través de redes sociales que, supuestamente, las unidades policiales abusaron de su autoridad y dispararon perdigones contra ellos, hiriendo a varias personas, entre ellos niños que se encontraban en el patio de su casa. Sin embargo, no explican qué pasó previo al incidente.

En tanto, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que asegura que todo se dio cuando varias unidades "realizaban patrullajes por veredas del sector y durante el recorrido, varios sujetos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida e ingresaron a una residencia. Posteriormente, soltaron un canino (pitbull) contra las unidades y las atacaron con objetos contundentes, por lo que los agentes utilizaron los niveles de fuerza permitidos para garantizar su seguridad".

Ante estas dos versiones del confuso suceso, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) inició una investigación para deslindar responsabilidades.

La entidad asegura que "de comprobarse alguna conducta que contravenga la ética profesional, se aplicará lo establecido en el reglamento disciplinario correspondiente para imponer la sanción que proceda".

la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP),