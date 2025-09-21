Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Panamá- La Policía Nacional continúa tras la pista de los responsables del asesinato de una mujer y el intento de homicidio de su pareja, hecho violento ocurrido la madrugada del sábado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Hasta el momento, la investigación continúa; sin embargo, no hay personas detenidas por este caso, que ha causado conmoción entre la población.

Vivian Vianeth Vega, de 25 años, fue la víctima de este hecho, quien murió tras recibir disparos cuando se encontraba junto a su pareja, un joven de 24 años que resultó gravemente herido y permanece hospitalizado.

El subcomisionado Epimenides Higuera, ejecutivo de la Sexta Zona Policial, indicó que no se descarta que este hecho guarde relación con delitos relacionados con droga.

"Las víctimas mantienen investigación por delitos relacionados con drogas", puntualizó el jefe policial.

Testigos señalaron que un sedán color gris fue visto huyendo a toda velocidad del sitio, y no se descarta que desde este auto en marcha se realizaron los disparos que terminaron con la vida de la joven y dejaron malherido a su acompañante cuando ambos iban llegando as u residencia.

Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional mantienen operativos en distintos puntos de la región y reiteran que las investigaciones continúan para dar con los responsables de este sangriento hecho de violencia.

Sin embargo, la población exige mayor presencia policial, así como otros mecanismos, como un sistema de cámaras de videovigilancia, ante la cada vez más frecuente migración de personas relacionadas con diversos delitos desde otras partes del país hacia el interior.



