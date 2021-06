Presentan querella penal contra director de Senan por desaparición de agente

Panamá- Familiares del agente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Miguel Ávila, que fue reportado como desaparecido el pasado 22 febrero, presentaron una querella penal contra el director de este estamento de seguridad, comisionado Jeremías Urieta Quintero.

Ávila Trejos desapareció tras caer de una lancha al mar en la Bahía de Parita, durante un operativo antinarcóticos.

Justino González, representante legal de los familiares de Ávila, explicó que la querella penal contra el director del Senan, Jeremías Urieta, es por la presunta comisión de delito de homicidio culposo y omisión de deberes.

El abogado González detalló que en las pruebas de peritaje se determinó que la nave 5001 en que viajaban Ávila y sus compañeros, supuestamente, no contaba con las mínimas condiciones de seguridad, deficiencias en la parte técnica para su funcionamiento y la embarcación no cumplía con las normas para operar como lancha patrullera, además que fue modificada y no presentada certificación por parte de ingeniería naval.