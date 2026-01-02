Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

Panamá- El cadáver de un joven que había sido reportado como desaparecido en Pedasí (Los Santos) fue recuperado este viernes por personal de Búsqueda y Rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según datos oficiales, el joven desapareció ayer, jueves, cuando muchas personas se dirigieron a ríos santeños para disfrutar del Año Nuevo.

Lamentablemente, el joven desapareció en las aguas de un balneario, y su cadáver fue ubicado por los rescatistas hoy, debajo del puente vehicular que divide las comunidades de Las Jaminas, en el distrito de Pocrí, y la de Buenos Aires, en Pedasí.

Tras la recuperación del cuerpo, el Sinaproc coordinó con el Ministerio Público para que su personal efectuara la diligencia de levantamiento.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población en general a extremar las medidas de prevención y evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas, sobre todo porque para este viernes el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá pronosticó lluvias de intensidad variada en casi todo el territorio nacional.