Sucesos - 02/1/26 - 01:49 PM

Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

Según datos oficiales, el joven desapareció ayer, jueves, cuando muchas personas se dirigieron a ríos santeños para disfrutar del Año Nuevo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un joven que había sido reportado como desaparecido en Pedasí (Los Santos) fue recuperado este viernes por personal de Búsqueda y Rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según datos oficiales, el joven desapareció ayer, jueves, cuando muchas personas se dirigieron a ríos santeños para disfrutar del Año Nuevo.

Lamentablemente, el joven desapareció en las aguas de un balneario, y su cadáver fue ubicado por los rescatistas hoy,  debajo del puente vehicular que divide las comunidades de Las Jaminas, en el distrito de Pocrí, y la de Buenos Aires, en Pedasí.

Tras la recuperación del cuerpo, el Sinaproc coordinó con el Ministerio Público para que su personal efectuara la diligencia de levantamiento.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población en general a extremar las medidas de prevención y evitar cruzar ríos y quebradas acrecentadas, sobre todo porque para este viernes el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá pronosticó lluvias de intensidad variada en casi todo el territorio nacional.

 

Te puede interesar

Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

 Enero 02, 2026
Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

 Enero 02, 2026
Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en el río Coclé

Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en el río Coclé

 Enero 02, 2026
Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

 Enero 02, 2026
Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

 Enero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí