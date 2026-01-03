Recuperan tres novillas con denuncia de hurto en Herrera

La Policía Nacional logró la captura de tres novillas de raza cebú, que tenían denuncia de hurto.

De acuerdo con el reporte policial, las mismas fueron ubicadas en una finca ubicada en el corregimiento de Limón del distrito de Parita, provincia de Herrera.

LEE TAMBIÉN: Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Las autoridades destacan que se trata de dos novillas de color colorada y una de color blanco, valoradas en B/. 350.00 cada una.

"La ubicación de las mismas se logró gracias a labores de investigación realizadas por unidades de la DIP y la DIJ", señala la Policía Nacional.