Sucesos - 03/1/26 - 02:08 PM

Recuperan tres novillas con denuncia de hurto en Herrera

De acuerdo con el reporte policial, las mismas fueron ubicados en una finca ubicada en el corregimiento de Limón del distrito de Parita.

 

Por: Redacción/Sucesos -

La Policía Nacional logró la captura de tres novillas de raza cebú, que tenían denuncia de hurto.

De acuerdo con el reporte policial, las mismas fueron ubicadas en una finca ubicada en el corregimiento de Limón del distrito de Parita, provincia de Herrera.

LEE TAMBIÉN: Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Las autoridades destacan que se trata de dos novillas de color colorada y una de color blanco, valoradas en B/. 350.00 cada una.

"La ubicación de las mismas se logró gracias a labores de investigación realizadas por unidades de la DIP y la DIJ", señala la Policía Nacional.

Te puede interesar

Recuperan tres novillas con denuncia de hurto en Herrera

Recuperan tres novillas con denuncia de hurto en Herrera

 Enero 03, 2026
Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

 Enero 02, 2026
Ya son 5 los galenos imputados por muerte de paciente en hospital chorrerano

Ya son 5 los galenos imputados por muerte de paciente en hospital chorrerano

 Enero 02, 2026
¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

 Enero 02, 2026
Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

 Enero 02, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo
Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios

Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción