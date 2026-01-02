Sucesos - 02/1/26 - 02:27 PM

Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Por: Redacción Web -

Panamá- Kewell Antonio Flores Alvarado, quien figura en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo, se entregó este viernes en la sede del Ministerio Público que se ubica en los edificios Central Park, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

El joven se presentó voluntariamente a la sede de la Fiscalía Antipandillas, donde unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hicieron efectiva su aprehensión.

Sobre este señalado por delitos contra la seguridad colectiva pesaba una orden de captura emitida por el Ministerio Público y se había ofrecido una recompensa de 2,000 dólares por datos que permitieran su aprehensión.

Kewell es presuntamente uno de los miembros del grupo criminal autodenominado "Sangre Negra" o "Siscilianos", que opera en el distrito de San Miguelito.

Con este, son 13 los "Más Buscados" aprehendidos de la lista de 33 requeridos con recompensa.

