¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

Panamá- La Sección especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía regional de Colón y Guna Yala solicitó la colaboración de la comunidad para ubicar a Erick Eduardo Gillard (27 años), a quien se le vincula con el asesinato de Javier Hurtado (34 años), ocurrido mientras este viajaba como pasajero en un taxi dentro de la comunidad Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Este hecho de sangre se dio el pasado 10 de diciembre, cuando un taxi se desplazaba por las calles internas de esta populosa población. Fue en ese momento que se acercó al selectivo una motocicleta al estilo del sicariato, de donde un pistolero hizo varios disparos contra Hurtado, hiriéndolo de manera mortal. Durante este ataque, el taxista fue alcanzado por una bala en el área de los glúteos.

El taxi, al momento del ataque, se desplazaba por los estacionamientos de los multifamiliares H-80 y H-81.

De acuerdo con la investigación, luego del ataque, los pistoleros dejaron tirada la moto en la escena del crimen para darse a la fuga, corriendo por unos herbazales que conectan con el corregimiento de Cativá.

Hurtado, para esa fecha, se convirtió en la víctima número 100 por violencia en la Costa Atlántica.

Gillard debe enfrentar cargos por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en sus modalidades de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.