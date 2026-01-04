Intento de femicidio en Veraguas: Agresor se quita la vida; mujer está delicada

Panamá- Una enfermera se encuentra en estado delicado, luego de ser baleada este domingo mientras se encontraba en el sector de El Ciruelito, ubicado en Atalaya, provincia de Veraguas.

La información preliminar detalla que el agresor, tras disparar contra la mujer, se quitó la vida de un tiro en la barbilla al visualizar a las unidades de la Policía Nacional que fueron llamadas por residentes del área tras escuchar las detonaciones.

Se presume que se trata de un intento de femicidio y que el agresor era la pareja o expareja de la víctima.

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional trasladaron a la mujer hasta el Hospital 'Luis "Chicho" Fábrega', donde fue ingresada al quirófano para salvarle la vida, ya que dos balas la impactaron en el abdomen.

Su pronóstico se mantiene en reserva, mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones y diligencias relacionadas con el caso, antes de concluir el levantamiento del cadáver del agresor.

Con información de Melquiades Vásquez.



