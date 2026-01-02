Sucesos - 02/1/26 - 09:29 AM

Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

El joven se encontraba de paseo en el río acompañado de varias personas cuando, luego de una de las tantas veces que se introdujo al agua, no volvió a salir.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- EEl joven José Ignacio Rodríguez (26 años) murió ahogado ayer en el río Brazo de Gómez, ubicado en Bugaba (Chiriquí).

El joven se encontraba de paseo en el río acompañado de varias personas cuando, luego de una de las tantas veces que se introdujo al agua, no volvió a salir.

Al notar su ausencia, las personas que lo acompañaban empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron sumergido bajo el agua. De inmediato, los testigos llamaron a la línea telefónica 911, pero cuando llegaron los paramédicos, pese a que intentaron reanimarlo, tuvieron que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Se informó que este lamentable hecho ocurrió en una zona natural que no contaba con vigilancia permanente de rescatistas de ningún estamento de seguridad.

Personal del Ministerio Público se presentó a la escena para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver y posterior traslado a la morgue para la necropsia de rigor.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, evitar ingresar a ríos y quebradas no vigiladas y acatar las recomendaciones de seguridad para prevenir tragedias similares.

Te puede interesar

Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

 Enero 02, 2026
Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en el río Coclé

Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en el río Coclé

 Enero 02, 2026
Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

 Enero 02, 2026
Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

Pistoleros atacan a grupo de personas y logran balear a hombre en Colón

 Enero 02, 2026
El 2026 inicia sin homicidios y con nuevo subdirector de los tongos

El 2026 inicia sin homicidios y con nuevo subdirector de los tongos

Enero 02, 2026

 

 

 

 

 


 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí