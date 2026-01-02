Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

Panamá- EEl joven José Ignacio Rodríguez (26 años) murió ahogado ayer en el río Brazo de Gómez, ubicado en Bugaba (Chiriquí).

El joven se encontraba de paseo en el río acompañado de varias personas cuando, luego de una de las tantas veces que se introdujo al agua, no volvió a salir.

Al notar su ausencia, las personas que lo acompañaban empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron sumergido bajo el agua. De inmediato, los testigos llamaron a la línea telefónica 911, pero cuando llegaron los paramédicos, pese a que intentaron reanimarlo, tuvieron que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Se informó que este lamentable hecho ocurrió en una zona natural que no contaba con vigilancia permanente de rescatistas de ningún estamento de seguridad.

Personal del Ministerio Público se presentó a la escena para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver y posterior traslado a la morgue para la necropsia de rigor.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, evitar ingresar a ríos y quebradas no vigiladas y acatar las recomendaciones de seguridad para prevenir tragedias similares.



