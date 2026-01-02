Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

Panamá- Dos personas que habían sido privadas de libertad en Panamá Oeste fueron rescatadas con vida y sus captores aprehendidos en medio de una acción adelantada por la Sección de Atención Primaria de La Chorrera y la Policía Nacional.

El Ministerio Público confirmó que la madrugada de este viernes, varios sujetos ingresaron a una residencia ubicada en el sector de San Nicolás, donde se realizaba una fiesta, intimidando a varias víctimas con arma de fuego, entre estas a la dueña de la residencia, su hija y otros adolescentes.

Tras recibir la alerta sobre la situación, unidades policiales lograron ubicar a dos de las víctimas y dar con la captura de 9 sospechosos, entre ellos dos mujeres, un adolescente (17 años) y 6 hombres, en una residencia ubicada en la comunidad de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Durante la operación, las autoridades decomisaron en la vivienda allanada: un arma de fuego con su respectivo proveedor, una bala, un chaleco antibalas, además de otros indicios relevantes para la investigación.