Sucesos - 02/1/26 - 04:55 PM

Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

Varios sujetos ingresaron a una residencia ubicada en el sector de San Nicolás, donde se realizaba una fiesta, y privaron de libertad a varias personas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos personas que habían sido privadas de libertad en Panamá Oeste fueron rescatadas con vida y sus captores aprehendidos en medio de una acción adelantada por la Sección de Atención Primaria de La Chorrera y la Policía Nacional.

El Ministerio Público confirmó que la madrugada de este viernes, varios sujetos ingresaron a una residencia ubicada en el sector de San Nicolás, donde se realizaba una fiesta, intimidando a varias víctimas con arma de fuego, entre estas a la dueña de la residencia, su hija y otros adolescentes.

Tras recibir la alerta sobre la situación, unidades policiales lograron ubicar a dos de las víctimas y dar con la captura de 9 sospechosos, entre ellos dos mujeres, un adolescente (17 años) y 6 hombres, en una residencia ubicada en la comunidad de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Durante la operación, las autoridades decomisaron en la vivienda allanada: un arma de fuego con su respectivo proveedor, una bala, un chaleco antibalas, además de otros indicios relevantes para la investigación.

Te puede interesar

Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

Rescatan a dos personas privadas de libertad en medio de fiesta en La Chorrera

 Enero 02, 2026
Ya son 5 los galenos imputados por muerte de paciente en hospital chorrerano

Ya son 5 los galenos imputados por muerte de paciente en hospital chorrerano

 Enero 02, 2026
¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

 Enero 02, 2026
Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

Se entrega otro de los 33 "Más Buscados" por pandillerismo; van 13 aprehendidos

 Enero 02, 2026
Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

Recuperan cadáver de joven bajo puente vehicular en Pedasí

 Enero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista

Conductor de pick up con muebles no respeta señal y mata a taxista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte
LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY

LE METEN OTRA DENUNCIA A STEFANY
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí