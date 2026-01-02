Sucesos - 02/1/26 - 03:35 PM

Ya son 5 los galenos imputados por muerte de paciente en hospital chorrerano

Estos dos nuevos galenos se suman a otros tres que también fueron imputados por este mismo caso el pasado mes de diciembre.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos nuevos médicos fueron imputados por el delito de homicidio culposo por su presunta vinculación con la muerte por negligencia de una joven que estuvo recluida en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, en abril de 2021, con fiebre y dolores de cabeza.

Estos dos nuevos galenos se suman a otros tres que también fueron imputados por este mismo caso el pasado mes de diciembre, a solicitud de la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez ordenó, como medida cautelar, la suspensión del cargo para los dos médicos y también legalizó su aprehensión, luego de que la Fiscalía presentó los elementos de convicción necesarios para que estas peticiones fueran admitidas.

Este caso guarda relación con un hecho de negligencia médica en perjuicio de una joven que se mantuvo recluida en el hospital chorrerano del 17 al 22 de abril de 2021 con fiebre y dolores de cabeza, y que posteriormente falleció.

 

